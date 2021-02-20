Попавшие под санкции компании засекретят

Минфин разработал подход, который позволит засекретить попавшие под санкции компании, пишет РБК. Для этого в государственном ресурсе, предназначенном для публикации корпоративной отчетности, создадут специальный раздел.

Речь идет о государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО), который был создан Росстатом, а с 2020 года курируется Федеральной налоговой службой (ФНС). Данные на нем размещают все компании, кроме бюджетных организаций (но не госкомпаний), Центробанка и финансовых организаций, которые сдают отчетность ему, религиозных организаций, а также предприятия, в отчетности которых содержится гостайна, и компании, попавшие под иностранные санкции.

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Таким образом, сейчас подсанкционные компании вовсе не публикуют отчетность на ГИРБО. Подготовленный Минфином законопроект предполагает создание внутри ресурса специальной закрытой части, где будет публиковаться отчетность, содержащая «чувствительную информацию». Документ планируется внести в правительство до октября.

Первыми претендентами на публикацию отчетности в новой закрытой части ГИРБО станут 23 компании, освобожденные от обязанности публиковать данные из-за включения в санкционные списки США, Евросоюза и Украины. Кроме них, право не сдавать отчетность имеет одно физическое лицо — миллиардер Виктор Вексельберг, основной владелец холдинга «Ренова», которому принадлежат крупные доли в «Русале», «Акадо», «Аэропортах регионов» и других компаниях.

Остальные компании из перечня имеющих право не публиковать отчетность на ГИРБО, вероятно, тоже получат возможность размещать ее в новом секретном разделе. Предполагается, что доступ к нему будут иметь только органы власти.