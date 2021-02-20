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Трамп объяснил отказ вернуться в Twitter фразой «уже не тот»

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Jae C. Hong / AP

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил отказ вернуться в Twitter фразой «уже не тот». Политик заявил об этом в эфире телеканала Newsmax TV, запись сохранена в YouTube.

По его мнению, сеть микроблогов стала скучной, поэтому он не планирует регистрироваться там снова.

«Миллионы людей покидают [Twitter]. Они уходят, потому что он уже не тот, я могу это понять (...). Twitter нас унижал (речь о сторонниках Трампа — прим. «Ленты.ру»), помечал мои записи всякими флажками. Что бы я ни говорил — они помечали все. Это позор. При этом представители другой страны писали все, что вздумается, и Twitter ничего с этим не делал (например, власти Ирана неоднократно угрожали Трампу местью — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Трамп.

Политик добавил, что его команда задумалась о создании собственной платформы. По его словам, он и его сторонники и так пользуются колоссальной поддержкой.

В январе Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит ему слово.

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