Раскрыта причина возвращения российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине

Вернувшиеся на дрезине из КНДР российские дипломаты торопились на родину по мединским показаниям у их детей. Причину выбора в пользу нестандартного способа передвижения раскрыл на пресс-конференции третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал груженную тележку, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметил, что с его точки зрения, ничего экстраординарного в таком возвращении на родину не было. По его словам, сотрудники российского диппредставительства сами попросили корейскую сторону о таком варианте выезда из страны. Сорокин пояснил, что в Северной Корее налажен «менее экзотический» канал выезда иностранцев — на автобусе в Китай, откуда они уже могут вернуться на родину.

«Нам этот вариант не подошел и был крайне нежелателен. У нас три семьи уезжало, у каждого свои обстоятельства, в том числе медицинские у детей — ничего сверхсрочного, но, тем не менее, требовало нашего оперативного выезда именно в Россию, а не в Китай», — рассказал Сорокин.

Дипломат рассказал, что поездка стала для детей «большим приключением». Сорокин пояснил, что с января 2020 года дипломаты и их семьи безвылазно жили в Пхеньяне и не покидали его пределы из-за действующих в стране эпидемиологических мер. «Поэтому сама поездка на поезде до границы, не говоря уже о тележке, была для детей чем-то новым, о чем они уже давно забыли — настоящим путешествием. На границе они крутили головами в предчувствии родины, хотели скорее вдохнуть [ee] воздух, и когда мы пересекли пограничную линию, они очень обрадовались», — поделился дипломат.

О «путешествии» дипломатов стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть территорию соседней страны обычным путем, поскольку пассажирское сообщение между Россией и КНДР было прервано из-за пандемии коронавируса. В результате россияне добирались до приграничного района общественным транспортом, но пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту пришлось на несамоходной дрезине.