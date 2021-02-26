Украинская оппозиция выступила за построение парламентской республики

Парламентская фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила за построение на Украине парламентской республики и сильного местного самоуправления в противовес планам президента Владимира Зеленского создать в стране институт префектов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии.

По мнению фракции, дискуссии о децентрализации республики ведутся на протяжении нескольких десятилетий, однако все бывшие главы государства «цеплялись» за сохранение вертикали власти и президентский контроль над органами местного самоуправления. Инициативу Зеленского депутаты оценили как продолжение этой политики.

В политсиле полагают, что создание института префектов, которое по замыслу президента должно обеспечить унитарность государства, «только закрепит безответственный диктат центра и неминуемо приведет к сворачиванию, а не развитию самоуправления». Партия уверена, что создать предпосылки для децентрализации страны можно лишь за счет перехода к парламентской республике. «Такую реформу мы поддержим», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский анонсировал изменения в Конституции Украины, согласно которым на смену местным администрациям в муниципалитетах будут созданы префектуры, главы которых будут следить за соблюдением законов страны и назначаться из Киева. Он также предложил разработать закон о местных референдумах и переработать нормативно-правовую базу в отношении регионов.