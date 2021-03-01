Европа резко закупилась российским газом

Европейские страны резко нарастили закупку российского газа в январе-феврале 2021 года на фоне сильных морозов и снегопадов. Об этом российский газовый монополист «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале.

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Поставки топлива в дальнее зарубежье увеличились на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 34,5 миллиарда кубометров. В частности, Франция нарастила закупку газа на 26,7 процента, Греция — на 27,3 процента, Германия — на 32,9 процента, Польша — на 36 процентов, Сербия — на 52,2 процента, Турция — на 52,9 процента, Румыния — на 54,5 процента, Болгария — на 56,5 процента, Италия — на 64 процента. Венгрия и вовсе увеличила закупки почти в два раза (плюс 85 процентов к уровню прошлого года).

В «Газпроме» сообщили, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжает расти. Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за февраль 2021 года оказался в 3,2 раза больше, чем за февраль 2020-го.

За первые два месяца нового года поставки на внутренний российский рынок также выросли, прибавив 19,5 процента или 11,1 миллиарда кубометров. По предварительным данным, в общей сложности за январь-февраль «Газпром» добыл 89,9 миллиарда кубометров газа, что на 7,8 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году.