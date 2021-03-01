Россия
 
Последние новости
Популярный почтовый сервис смогли взломать с помощью расширения для браузера
Названы три способа проверки продавцов квартир
Модель нижнего белья бросила игрока АПЛ из-за компьютерных игр
Россия и Сирия обвинили США в снабжении боевиков гумпомощью
В России за сутки умерли 333 человека с коронавирусом
Президент Армении призвал оппозицию и власти к солидарности
Внутри человека нашли тысячи неизвестных вирусов
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи и возмутили местных жителей
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 11 571 новый случай коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 571. Общее количество инфицированных достигло 4 257 650, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 1 марта.

Больше всего новых случаев — 2097 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (943 случая) и Московская область (629 случаев). Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (три и четыре случая соответственно).

Кроме того, за последние 24 часа в России умерли 333 пациента с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 86 455 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 11 277. Всего выздоровели 3 823 074 пациента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить