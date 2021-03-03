Россиянам старше 60 лет предложили сократить рабочие часы летом

В России предложили сократить продолжительность рабочего дня для граждан старше 60 лет. Соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова отправил член Общественной палаты (ОП), руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, передает RT.

По его мнению, трудовая деятельность в жаркие летние месяцы более энергозатратна как с физической, так и с психологической точки зрения. Работа в этот период может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и более серьезных проблем со здоровьем. Проблема особенно актуальна для пожилых сотрудников, многие из которых имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — обратился к министру Хамзаев.

Ранее член ОП заявил, что в России следует учредить День здорового образа жизни (ЗОЖ) и назначить его на 7 апреля, во Всемирный день здоровья. По его мнению, в этот день граждане могут захотеть заняться физкультурой и спортом.