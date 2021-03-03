Рыболов поймал огромного 450-килограммового тунца и сломал весы

Житель американского штата Вирджиния поймал рекордного тунца. Об этом сообщает Fox News.

Огромная рыба клюнула, когда Джозайа Ванфлит (Josiah VanFleet) рыбачил у берегов Северной Каролины вместе с девятилетним сыном Зиком (Zeke). После продолжительной борьбы им удалось вытащить тунца из воды. Его длина составляла 2,9 метра.

Чтобы взвесить улов, Ванфлит отвез его в рыболовный центр, однако узнать точный вес так и не удалось. Когда тунца положили на весы, те сломались. По оценке сотрудников береговой охраны, рыба весила около 450 килограммов. Если это действительно так, рыболову удалось побить рекорд штата.

До сих пор самым большим тунцом, пойманным в Северной Каролине, считалась рыба, которую зарегистрировали в 2017 году. Ее вес составлял 397,8 килограмма.

В 2020 году сообщалось, что трое подростков поймали огромного тунца у берегов американского штата Массачусетс. Вес рыбы составлял 453,6 килограмма.