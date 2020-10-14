Три подростка 30 минут боролись с трехметровой рыбой

Трое подростков поймали огромного тунца у берегов американского штата Массачусетс. Об этом сообщает газета Miami Herald.

Дэниел Смит-младший (Daniel Smith Jr.), Кайл Фалле (Kyle Falle) и Джим МакКормек (Jim McCormack), ловившие рыбу с судна недалеко от города Провинстаун, около 30 минут боролись с трехметровой рыбиной. Пока тунец не показался на поверхности, они думали, что им попалась акула. «На воде он выглядел как доска для серфинга», — рассказал Фалле.

Вес рыбы, составивший 453,6 килограмма, оказался недостаточен для того, чтобы побить рекорд штата. Самый крупный тунец в Массачусетсе был пойман в 1984 году в заливе Кейп-Код и весил 557 килограммов.

В июне сообщалось, что у берегов мексиканского полуострова Калифорния сняли на видео стаю желтоперых тунцов, преследующих акулу-людоеда. Догнав хищницу, они принялись чесаться о ее хвост.