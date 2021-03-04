Налоги с россиян приготовились собирать по-новому

Федеральная налоговая служба (ФНС) приготовилась в течение 2021 года внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги с россиян и компаний по-новому, улучшить их администрирование, а также облегчить работу банков по изучению сведений о заемщиках. Данные о готовящихся изменениях опубликованы на сайте ведомства.

Одна из ключевых инициатив связана с внедрением автоматизированной информационной системы (АИС) нового поколения «Налог-4». Она предназначена для выявления махинаций с НДС и создания цепочки подставных компаний, «накручивающих» входящий налог, который затем принимается к вычету.

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Сама ФНС называет готовящуюся систему «одной из крупнейших баз данных в мире». В свою очередь опрошенные РБК юристы полагают, что внедрение «Налога-4» усложнит жизнь многим компаниям и приведет к многоступенчатым проверкам их контрагентов, в первую очередь по международным сделкам.

Кроме того, в нынешнем году ФНС планирует ввести новую систему оценки налогоплательщиков на основании данных, собираемых при оказании им услуг, в том числе банковских. Ожидается, что это поможет им самим, в частности, ускорит принятие решений о предоставлении им кредитов. Однако эксперты опасаются возможных утечек персональных данных.

Частично такая система уже функционирует и построена на технологии блокчейн, применяемой в криптовалютах. В прошлом году она активно применялась для поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Так, им выдавали льготные кредиты в ускоренном порядке.