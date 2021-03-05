Армения отказалась от участия в «Евровидении»

Армения отказалась от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественное телевидение республики.

Отказ объяснили нестабильной ситуацией в стране. Отмечается, что «произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства» не позволят достойно подготовиться и представить Армению на конкурсе.

Армения начала принимать участие в «Евровидении» с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стали пятое и седьмое места, которые заняли Сирушо в 2008 году и Арам MP3 в 2014 году соответственно. В этом году международный песенный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

1 марта сообщалось, что на Кипре возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения». Речь идет о композиции El Diablo певицы Элены Цагрину. По словам христианских активистов островного государства, произведение «исповедует любовь к сатане» и оскорбляет чувства верующих.