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Православные Кипра призвали не допустить «сатанинскую» песню на «Евровидение»

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Элена Цагрину
Элена Цагрину
Фото: @elenatsagkrinou_official

Синод Кипрской православной церкви призвал правительство не допустить песню Элены Цагрину El Diablo, одобренную Советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорацией (RIK) для представления страны на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление архиепископии.

Председатель совета директоров телекомпании RIK Андреас Франгос сказал, что они не будут менять выбранную песню из-за возмущения общества и что ее смысл поняли неправильно. Как он утверждает, никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства не было. Противники композиции называли ее «сатанинской».

В заявлении синод Кипрской православной церкви выразил разочарование и несогласие по поводу позиции как совета директоров RIK, так и других руководителей. По словам представителей церкви, вместо того, чтобы способствовать продвижению прав народа и их требований свободы и верховенства моральных ценностей, на телевидении готовят «всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаемся дьяволу и продвигаем его поклонение». В синоде призвали заменить песню на другую, «которая выражает историю, культуру, традиции и стремления» Кипра.

Ранее сообщалось, что выбор песни, в которой есть строки «Я отдала свое сердце дьяволу, я люблю дьявола», возмутил часть кипрского общества. На телевидение стали поступать требования отозвать композицию с конкурса, некоторые также угрожали поджечь здание телекомпании.

Предыстория: На Кипре возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения»
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