Мир
 
Последние новости
В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»
Глава КГБ Белоруссии рассказал о предотвращении терактов против чиновников
Скандальный телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл
Стерлинг ответил на обвинения в притворстве в бою с Яном
Псаки заступилась за собаку Байдена
Постпред России назвал возможный визит экспертов ОЗХО неактуальным
В Госдуме назвали «дном» действия консула Польши в Белоруссии
Более половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной
Вдова застреленного в Турции российского посла отреагировала на приговор убийцам
Новости партнеров
Прослушать новость

США подтвердили свое намерение и дальше мешать «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Shemetov / REUTERS

США намерены и дальше мешать строительству «Северного потока-2». Об этом заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает ТАСС.

«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение строительства газопровода. Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой», — сказал он.

9 марта конгрессмены США обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием разъяснить отсутствие санкций в отношении организаций, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». 40 сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

Ранее стало известно, что строительство второй нитки газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании начнется в марте. Такие сроки названы в графике, полученном Датским энергетическим агентством (ДЭА) от оператора строительства Nord Stream.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сроки строительства «Северного потока-2» уточнили
В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»
В США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ ради санкций по «Северному потоку-2»