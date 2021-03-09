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Телеведущую обругали в сети за рекламу футболки с «неизвестной ей» рок-группой

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Фото: @marksandspencer

Пользователи сети обругали телеведущую и актрису Холли Уиллоби (Holly Willoughby) за съемки в рекламе модного бренда Marks & Spencer. Соответствующее обсуждение развернулось в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном фото 39-летняя Уиллоби позирует в розовой футболке с логотипом популярной американской панк-рок-группы Ramones. Ее стоимость на сайте онлайн-магазина составляет 19,50 фунта стерлингов (около двух тысяч рублей).

Поклонников возмутило участие телеведущей в фотосессии, поскольку, по их мнению, она никогда не знала о существовании упомянутой группы. «Бьюсь об заклад, она никогда даже их не слушала», «Джоуи Рамон перевернулся сейчас в могиле», «Вообще-то есть правило: надевай футболку с группой, только если ты был на ее концерте», «Не представляю, чтобы она слушала их песни», «Обожаю Ramones, поэтому говорю нет этой рекламе», — критиковали они.

Сама Уиллоби пока никак не прокомментировала ситуацию.

В феврале Холли Уиллоби вновь вышла в эфир британской версии передачи «Танцы на льду» в вызывающем платье. В очередном выпуске знаменитость появилась в черном длинном платье с пышной юбкой и облегающим топом. Модель под названием Fina бренда Costarellos изготовлена из прозрачного тюля, который во время шоу просвечивал белье и декольте ведущей.

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