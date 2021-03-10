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Трамп рассказал о разрушении США нелегальными мигрантами

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: John Raoux / AP

Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал о разрушении США из-за политики нынешнего лидера Джо Байдена на южных границах страны. Его цитирует Fox News.

По мнению экс-президента, Америку ждет катастрофа из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов, как правило, с южных границ страны — из Мексики. Трамп подчеркнул, что при его администрации контроль на границах «был в отличной форме» и был гораздо эффективнее, чем сейчас.

«Мы прекратили игру в кошки-мышки, раскусили мошеннические схемы с предоставлением убежища и победили контрабандистов, наркоторговцев и торговцев людьми. Стена [с Мексикой], несмотря на ужасные промедления со стороны Демпартии, могла бы уже быть достроена, и она могла бы принести много пользы», — рассказал политик в своем заявлении. Трамп заключил, что теперь США постепенно разрушаются с южных границ, и ему очень больно за этим наблюдать.

Республиканец не первый, кто критикует политику Байдена в отношении южных границ. В начале марта шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс рассказал, что районы на границе США и Мексики стали менее безопасными и более открытыми для преступников после прихода к власти демократа. Он пояснил, что пограничные спецслужбы не в состоянии в полной мере сдерживать наплыв нелегальных мигрантов, а также контрабандистов, переправляющих через границу людей и наркотики.

С 19 февраля Вашингтон приступил к первому этапу программы, «направленной на восстановление безопасной и упорядоченной обработки документов на юго-западной границе». В ее рамках мигрантам помогают оформить виртуальную регистрацию, после чего разрешают пересечь границу. При этом рассмотрения своих запросов и судебных слушаний мигранты теперь ждут на территории Соединенных Штатов, а не Мексики, как это было при Трампе.

До этого Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. В заявлении говорилось, что новая администрация США «не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе». Он также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

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