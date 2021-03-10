Врач назвала способ приготовить низкокалорийные блины

Врач-диетолог, директор медицинского центра «Слим Хаус» Екатерина Александрова назвала способ приготовить низкокалорийные блины. Ее рекомендации опубликованы на сайте «Радио 1».

Эксперт советует не стараться сделать блины максимально полезными для здоровья, поскольку от этого они потеряют привычный вкус. Однако, по ее словам, при правильном приготовлении можно снизить калорийность блюда.

Основная калорийность в блинах — это масло. Поэтому если мы будем стараться печь на почти сухой сковороде, то уже калорийность блинов будет резко снижена Екатерина Александрова Врач-диетолог

Блины станут менее калорийными, если добавить в них меньше сахара, напоминает Александрова. Еще один важный ингредиент в рецепте блинов, который делает их калорийными, — мука. «Самое простое — брать не обыкновенную муку высшего сорта, а хотя бы цельнозерновую, это уже будет замечательно, — утверждает диетолог. — А в идеале — заменить на бобовую муку, смешав ее, например, с протеином».

По словам Александровой, калорийны не столько блины, сколько добавки и начинки, с которыми их подают к столу. Людям, желающим снизить калорийность блюда, эксперт рекомендует не налегать на добавки, а в идеале — вовсе от них отказаться.

Диетолог утверждает, что даже те, кто придерживается диеты и следит за фигурой, могут полакомиться блинами хотя бы дважды за Масленицу, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта. Небольшие нарушения режима не приведут к долгосрочным последствиям, заверяет эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре россиян научили выбирать продукты для блинов к Масленице. Основным ингредиентом для блинов остается мука, и очень важно следить, чтобы она не испортилась. При покупке творога и сметаны важно смотреть на условия хранения и маркировку.