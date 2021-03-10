Поместье Игоря Коломойского попало на видео

Поместье украинского олигарха Игоря Коломойского, которое он делит с миллиардером Геннадием Боголюбовым, попало на видео — его нашли журналисты «Страна.ua» и сняли с дрона. По данным издания, недвижимость находится на территории бывшего государственного пансионата и детского лагеря.

Резиденция расположена в селе Никольское-на-Днепре (Днепропетровская область), которое местные жители в шутку называют Коломойское-на-Днепре. Данный населенный пункт известен по «украинскому Стоунхенджу» — здесь находится древнее славянское капище.

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На участке в 10 гектаров, который оформлен на организацию «Рикона ЛТД» (как пишет издание, она принадлежит другим офшорным фирмам Коломойского и Боголюбова), есть большой спорткомплекс с крытым теннисным кортом, футбольным полем и баскетбольной площадкой. Также имеется дебаркадер с рестораном и номерами для гостей. У крытого причала можно оставить небольшую моторную лодку.

Для себя миллиардеры построили два четырехуровневых коттеджа-близнеца, разделенных спорткомплексом. В каждом из домов есть бассейн, баня, тренажерный зал, несколько спален, кухня, гостиная и пара санузлов.

Ранее издание писало о «черной метке» для Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США. Тогда СМИ заявило о наступлении «трудных времен» для олигарха.

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