Работник фастфуда придумал бизнес в соцсетях и стал миллионером

Житель английского города Кембридж основал бренд одежды и стал миллионером. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 33-летний Адам Фрисби (Adam Frisby) бросил школу в 16 лет и устроился на работу в фастфуд-ресторан Burger King. По словам мужчины, в 2013 году он заметил дефицит на рынке женской одежды и решил открыть свое дело. «У меня не было бизнес-модели и какого-либо плана, но я решил, что стоит попробовать», — поделился герой материала.

Фрисби вложил в развитие своего магазина одну тысячу фунтов стерлингов (103 тысячи рублей). Он купил шесть платьев у оптовика и продал их в социальных сетях в три раза дороже.

Спустя некоторое время его заметила английская телеведущая Лорен Поуп (Lauren Pope) и предложила сотрудничество. «Лорен сказала, что множество других компаний предлагали ей вести совместное дело, но ей понравилось именно мое видение этого бизнеса», — сказал Фрисби.

Сотрудничество со звездой позволило предпринимателю основать собственную фирму In The Style, разработать множество коллекций одежды и заключить контракты с большим количеством звезд.

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По документам Фрисби принадлежит больше одной трети бизнеса. Как исполнительный директор компании он получает ежегодную зарплату в размере 198 тысяч фунтов стерлингов (20,3 миллиона рублей).

«Я всегда верил, что смогу достичь чего-то подобного, но не ожидал такого колоссального успеха. Всегда следуйте своим мечтам, никогда не поздно заняться любимым делом», — подчеркнул предприниматель.

В феврале бывший бомж открыл бизнес в Instagram и стал миллионером. В детстве 25-летний Бренден Конди (Branden Condy) из штата Вирджиния жил в нищете. По его словам, однажды его мать неожиданно уволили с работы, и семье дали 12 часов на то, чтобы собрать вещи и покинуть жилье. После этого в течение нескольких лет Конди ночевал у друзей либо на улице.