Спикер Рады оценил возможность наказания депутатов за соглашения о флоте в Крыму

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил возможность наказания депутатов за ратификацию в 2010 году Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Об этом 15 марта сообщает УНИАН.

Вопрос рассматривался на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны. По словам Разумкова, Служба безопасности Украины уже заинтересовалась, «кто как голосовал».

Однако по Конституции депутаты «не несут ответственности за свои действия и голосования в стенах Верховной Рады», подчеркнул глава парламента. «Но посмотрим, суд есть суд», — добавил он.

При этом Разумков не исключил привлечения к ответственности за Харьковские соглашения других лиц.

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«Если мы говорим о других участниках процесса — кто готовил эти материалы, кто предлагал сделать то или иное рассмотрение вопроса в стенах Верховной Рады — здесь уже другие аспекты», — заметил спикер.

Они могут понести ответственность, если они действовали не в интересах Украины, заключил Разумков.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на скидку на газ.

В 2014 году Янукович был свергнут в результате массовых антиправительственных выступлений в Киеве и других городах Украины, известных как Евромайдан. Он бежал в Россию. Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума.

В январе 2021 года Януковича заочно обвинили в государственной измене в связи с подписанием Харьковских соглашений.