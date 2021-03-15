Президент Литвы выступит в Верховной Раде

Президент Литвы Гитанас Науседа 18 марта выступит в Верховной Раде Украины. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Его слова приводит «Интерфакс — Украина».

«Было обращение к Верховной Раде с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента. Я поговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такая инициатива поддерживается. Я думаю, мы сможем организовать этот процесс», — заявил Разумков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Литву за противостояние России на международной арене. «Хочу поблагодарить за санкционную политику в связи с временной оккупацией Крыма, войной в Донбассе и ради энергетической безопасности», — заявил Зеленский главе МИД Литвы Габриелюсу Ландсбергису.

Он добавил, что ценит усилия Вильнюса, который поддерживает стремление Украины в НАТО.