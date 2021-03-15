Россиянка раскрыла список бесполезных вещей для отдыха в Турции

Российская туристка, путешествующая по Турции, рассказала, какие вещи можно не брать с собой в отпуск в отель «все включено». Список бесполезных предметов девушка раскрыла в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам россиянки, в первую очередь отдыхающим нужно оставить дома фен, поскольку в каждом номере даже трехзвездочного отеля есть этот прибор.

Кроме того, она посоветовала не брать с собой утюг. «В отелях Турции его редко встретишь в номере. Но зачастую утюг можно опять-таки попросить на ресепшн (это бесплатно). Я бы посоветовала взять одежду из немнущихся тканей», — пояснила автор.

Вдобавок она заверила, что нет необходимости везти в чемодане полотенце и гели для душа. «Это обязательно будет в вашем отеле (если вы, конечно, не выбрали очень уж эконом-вариант). Раньше я переживала, что на мои длинные волосы шампуня не хватит. В итоге зря таскала с собой лишний груз», — уточнила девушка.

Помимо прочего, в список бесполезных вещей при поездке в Турцию она включила большую аптечку и пакетики с чаем или кофе.

В январе россиянка, переехавшая жить в Турцию вместе с семьей, назвала весну лучшим временем для поездки в страну. По словам путешественницы, многие любители пляжного отдыха прилетают в Турцию уже в мае, поскольку в этом месяце температура воздуха днем прогревается до 25 градусов.