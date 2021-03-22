Оценены последствия введения новых американских санкций против России

Новые американские санкции в области экспорта, связанного с нацбезопасностью, которые недавно вступили в силу, затронут менее одного процента годовых поставок США в Россию в денежном выражении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.

Заместитель министра торговли и промышленности России Олег Бочаров объяснил, что многие крупнейшие компании российской радиоэлектронной промышленности уже находятся в американских санкционных списках, поэтому импортозамещение по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный.

17 марта США объявили о новых торговых санкциях против России. Данные ограничения коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. До 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения: в частности, на предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.

Эти санкции — продолжение ограничительных мер, введенных в начале марта. Тогда под санкции попали девять компаний из России, три — из Германии, и одна — из Швейцарии. В документах говорилось, что санкции против этих организаций вводятся «за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».