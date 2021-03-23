Пригожин основал Фонд борьбы с репрессиями

Бизнесмен Евгений Пригожин стал основателем некоммерческой организации Фонд борьбы с репрессиями, которая будет заниматься правами человека и помощью активистам. Об этом сообщила пресс-служба его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

«Цели и задачи организации — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов», — говорится в публикации.

Сейчас работа идет в режиме инициативной группы, документы фонда переданы для регистрации.

Ранее Пригожин заявил в Следственный комитет, что американские граждане пытались похитить его после того, как Вашингтон объявил о вознаграждении за помощь в его задержании. Бизнесмен объявлен ФБР в розыск по делу о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года.