Пригожин обвинил журналиста в «набрасывании говна на вентилятор»

Бизнесмен Евгений Пригожин обвинил журналиста «Открытых медиа» Илью Рождественского, который рассказал о преследовании после публикации статьи о двойнике бизнесмена, в «набрасывании говна на вентилятор». Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд».

«Господин Рождественский, собственно как и "МБХ Медиа" [вероятно, Пригожин имел в виду "Открытые медиа" — прим. «Ленты.ру»], — мало кому известные источники. Чтобы заинтересовать окружающих, они предпринимают тщетные попытки. Простейшие и глупейшие из них — набрасывание говна на вентилятор, чтобы обратить на себя внимание», — заявил бизнесмен.

Комментируя «домыслы» Рождественского о якобы связи с частным детективом Евгением Гвоздевым через ФАН, Пригожин заявил, что с ним не знаком, а в редакции этого издания не сидит.

Кроме того, бизнесмен написал инструкцию для тех, кому мерещится слежка. В ней он первым пунктом посоветовал убедиться, что преследование не мерещится под воздействием алкоголя или наркотиков. Также Пригожин посоветовал тем, кто считает, что за ними следят, внимательно осмотреть свою внешность «на предмет чего-то странного». «Например, фекалий на одежде, необычный внешний вид или распространяющийся от вас запах», — уточнил бизнесмен.

По словам Пригожина, если слежка все-таки имеет место, то нужно снять преследователя на видео и обратиться в полицию. Он также отметил, что у некоторых журналистов синдром «неуловимого Джо» может возникнуть после публикации фейков. Им он посоветовал подойти к любому прохожему и спросить: «Кто я?» «Если вас немедленно узнают и попросят автограф, то ваши опасения могут оказаться не напрасны. (...) Если же незнакомый человек на вопрос "Я кто?" ответит: «*** в пальто», то вы напрасно переживаете, вам следует обратиться к врачу или принять успокоительное», — заключил Пригожин.

Ранее Рождественский после публикации материала о вероятном двойнике Пригожина рассказал, что заметил за собой слежку. По словам журналиста, неизвестные якобы приходили в дом, где он живет с женой, и расспрашивали о них у соседей.