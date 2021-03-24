Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон пожаловалась на победу России над США в «вакцинной дипломатии». Ее слова приводит издание Independent.

Клинтон рассказала, что одновременно заинтригована и немного огорчена тем, как Россия и Китай продвигают свои вакцины против коронавируса. «Они используют вакцинную дипломатию. Они приходят к стране и говорят: "Мы позаботимся о вас". А Соединенным Штатам остается лишь ликвидировать их отставание», — пояснила политик.

Клинтон подчеркнула, что у США будет достаточно доз для вакцинации всего своего населения, поэтому необходимо делиться ими с остальными — как в двустороннем порядке, так и через международный механизм по обеспечению доступности вакцин COVAX.

Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в механизме COVAX. В феврале стало известно о том, что Китай предоставит механизму 10 миллионов доз своей вакцины.

Также обе страны осуществляют поставки своих препаратов в двустороннем порядке. Соглашения о поставках российской вакцины «Спутник V» были заключены более чем с 50 странами. Китайские власти заявляют, что направляют свои вакцины в качестве гумпомощи в 53 государства, а на коммерческой основе — в 27.