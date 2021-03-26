Стартовал новый сезон всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», в котором принимают участие дети с пятого по десятый класс. Открытие прошло 26 марта в сообществе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

В презентации нового сезона приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, народный артист России Владимир Машков, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, заместитель генерального директора по персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева, генеральный директор

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, телеведущий Сергей Малоземов, победители конкурса «Большая перемена», педагоги и родители.

Сергей Кириенко подчеркнул, что в этом сезоне в состязании впервые могут принять участие учащиеся с пятого по седьмой класс. «Для них предусмотрен отдельный трек в конкурсе и, конечно же, приз — путешествие мечты. 300 победителей поедут от Москвы до Владивостока на уникальном поезде "Большая перемена" с остановками во всех крупных городах», — сказал он. Кроме того, участниками могут стать и студенты профессиональных заведений. Так, учащиеся первого и второго курса могут выиграть 200 тысяч рублей, а третьекурсники — миллион рублей.

Герман Греф, в свою очередь, подчеркнул, что неоднократно встречался с участниками и победителями конкурса и отметил, что это не простые школьники, которые хорошо учатся. «Это талантливые, смелые и открытые личности, которые критически и творчески мыслят, не боятся решать нестандартные задачи и выражать свое мнение», — заявил в своей речи президент Сбера, отметив, что крупнейшие компании не должны оставаться в стороне от таких масштабных событий.

Завершится онлайн-марафон, посвященный открытию сезона, 28 марта. В честь этого в сообществе пройдет большой концерт.

Организаторы конкурса «Большая перемена» — это АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Соорганизатором конкурса является Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». В первом сезоне, в 2020 году, в нем приняли участие более миллиона старшеклассников.