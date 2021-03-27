В столице Египта рухнул десятиэтажный жилой дом

Не менее пяти человек погибли и 23 пострадали в субботу, 27 марта, при обрушении десятиэтажного жилого дома в одном из районов Каира — столицы Египта. Об этом сообщает газета Al-Ahram.

По данным издания, трагедия произошла ночью в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс. В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших. Кроме того, идет операция по вызволению целой семьи, которая оказалась засыпана грудой конструкций.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать тот факт, что домовладелец незаконно надстроил у здания два этажа. Местная прокуратура уже начала проверку по этому факту.

7 мая 2007 года в пригороде Каира обрушился четырехэтажный жилой дом, расположенный в рабочем квартале: под завалами погибли три человека.

Обрушения зданий в бедных кварталах египетских городов, как правило, происходят из-за нарушений правил безопасности при строительстве и отсутствия ремонта. Нередки случаи, когда жильцы надстраивают дополнительные этажи без согласования с муниципальными властями.