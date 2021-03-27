В Центробанке назвали справедливыми цены на нефть

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов назвал текущие цены на нефть справедливыми. Его слова в рамках конференции «Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021» передает «Интерфакс».

По словам Швецова, в регуляторе считают цены на сырье «уже высокими». «Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы. Но еще раз, я не знаю будущее, но наше ощущение, что цена нефти, она вполне справедливая на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой», — подчеркнул он.

Согласно данным российского Минфина, средняя цена на нефть Urals за период с 15 февраля по 14 марта составляла 64,35 доллара за баррель.

25 марта цены на сырье взлетели после того, как севшее на мель судно Ever Given полностью заблокировало Суэцкий канал.