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В США коронавирус назвали созданным в китайском институте заболеванием

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Коронавирус COVID-19, вызвавший пандемию в 2020 году, был создан в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане. Об этом экс-глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Рэдфилд заявил в интервью CNN.

По словам Рэдфилда, он не верит в версию, что коронавирус каким-то образом перешел от летучей мыши к человеку и сразу стал одним из самых заразных в истории человечества. Он отметил, что обычно, когда патоген переходит от зоонота к человеку, ему требуется время, чтобы стать более эффективным.

«Я придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятной этиологией этой патологии в Ухане была лаборатория. Вирус оттуда "ускользнул"», — пояснил экс-глава CDC. Он также высказал мнение, что утечка коронавируса из уханьской лаборатории была непреднамеренной.

«Нет ничего необычного в том, что респираторные патогены, над которыми работают в лаборатории, могут заразить ее сотрудника. Это не означает какой-либо преднамеренности», — подчеркнул ученый.

Ранее 27 марта президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении коронавируса. Он отметил, у него есть теории насчет происхождения пандемии коронавируса, но он подождет мнения ученых. Так он ответил на вопрос журналистов пула, есть ли у него теории о происхождении COVID-19.

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