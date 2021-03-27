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Байден заявил о собственной теории происхождения COVID-19

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, у него «есть теории» насчет происхождения пандемии коронавируса, но он подождет мнения ученых. Так он ответил на вопрос журналистов пула, есть ли у него теории о происхождении COVID-19.

Ранее бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд выдвинул новую версию происхождения COVID-19, заявив, что вирус появился в лаборатории китайского города Ухань. По его мнению, вирус начал распространяться в сентябре 2019 года, однако телеканал отмечает, что такая версия противоречит ранее звучавшим на этот счет заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, отмечал, что версия с лабораторным происхождением COVID-19 маловероятна.

Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На КНР также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.

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