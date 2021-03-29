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США задумали оживить партнерство с Украиной

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Фото: Валентин Огиренко / Reuters

США намерены оживить партнерство с Украиной для поддержки президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком.

Так, администрация президента США Джо Байдена планирует возобновить стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ. Салливан подтвердил неизменную поддержку Вашингтоном «суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии».

Ранее группа американских сенаторов подготовила законопроект о партнерстве с Украиной, в котором предложила выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Киеву. Также предлагается ускорить поставки излишков оборонной продукции на Украину и побудить партнеров США поступить так же. Кроме того, Вашингтон выделит еще четыре миллиона долларов на подготовку украинских офицеров в рамках специальной программы США.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут укреплять помощь Украине. «Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку — идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях по укреплению ее демократии», — отметил он во время слушаний в Конгрессе.

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