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Мэр Ниццы заказал «Спутник V»

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Фото: Globallookpress.com

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что сделал предварительный заказ российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает BFMTV.

Говоря о вакцинах компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca, Johnson&Johnson, французский мэр отметил, что это европейские заказы, а поскольку в них нет российского препарата, власти города могут его заказать. «Но я не имею права этим управлять. И ожидаю, что Высший орган здравоохранения даст свое разрешение», — сказал он.

Количество предзаказанных доз Эстрози не уточнил.

Ранее Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил о способности России обеспечить препаратом весь мир. Гинцбург отметил, что это стало возможно благодаря беспрецедентной для мира системе сбора данных о клиническом применении вакцин, созданной «благодаря Минздраву России под личным контролем министра Михаила Мурашко».

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

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