Россиянам назвали самые полезные десерты

Самыми полезными десертами считаются шоколад, свежие фрукты и ягоды, изделия из кэроба (плоды рожкового дерева). Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала нутрициолог Маргарита Львова.

По ее словам, при выборе шоколада надо внимательно смотреть на состав и выбирать тот товар, в котором содержится максимальный процент какао-бобов и минимальный — остальных ингредиентов. При этом между молочным и горьким изделиями нет особой разницы в калорийности.

Хорошей альтернативой шоколаду будет кэроб. Продукты из него обычно производятся без сахара и не вызывают привыкания. «По вкусу он, конечно, отличается, но он более полезный», — сказала Львова.

Она отметила, что фрукты и ягоды хоть и полезны, но не стоит превышать дневную норму. Для фруктов это два плода, для ягод — 150-300 граммов. Это позволит не набирать лишний вес и не нагружать поджелудочную железу.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предостерегла от употребления фруктов в качестве перекуса. Она пояснила, что в них содержится фруктоза, влияющая на накопление жира. Это же касается ягод.