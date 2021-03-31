Россия
 
Последние новости
«Яндекс» призвал Samsung оставить возможность удалять их приложения
Россия начала модернизацию сгоревшего «Лошарика»
Путин отчитался о своих доходах
Угонщик похитил автомобиль скорой помощи вместе с пациенткой
Павел Буре описал ужин с Путиным
Генпрокуратуру попросили проверить Моргенштерна на пропаганду наркотиков
Вице-премьеру правительства Ставропольского края предъявили обвинение
Россиянам предрекли «волну арктического холода»
У белорусской экономики не нашли перспектив
Спецназ «Гром» нагрянул на вечеринку с кокаином в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали самые полезные десерты

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Самыми полезными десертами считаются шоколад, свежие фрукты и ягоды, изделия из кэроба (плоды рожкового дерева). Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала нутрициолог Маргарита Львова.

По ее словам, при выборе шоколада надо внимательно смотреть на состав и выбирать тот товар, в котором содержится максимальный процент какао-бобов и минимальный — остальных ингредиентов. При этом между молочным и горьким изделиями нет особой разницы в калорийности.

Хорошей альтернативой шоколаду будет кэроб. Продукты из него обычно производятся без сахара и не вызывают привыкания. «По вкусу он, конечно, отличается, но он более полезный», — сказала Львова.

Она отметила, что фрукты и ягоды хоть и полезны, но не стоит превышать дневную норму. Для фруктов это два плода, для ягод — 150-300 граммов. Это позволит не набирать лишний вес и не нагружать поджелудочную железу.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предостерегла от употребления фруктов в качестве перекуса. Она пояснила, что в них содержится фруктоза, влияющая на накопление жира. Это же касается ягод.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нутрициолог перечислила самые полезные десерты
Врач назвала четыре мешающих похудеть заблуждения об овощах и фруктах
Врач назвала 13 главных ошибок у желающих похудеть к лету