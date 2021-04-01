Россия
 
Последние новости
Страны ОПЕК+ согласились повысить добычу нефти
Суд запретил продажу «Обуви сатаны»
Хорватия снова начала выдавать визы россиянам
Американским политикам предрекли новую «войну»
Устроившего аварию блогера Эдварда Била привезли на допрос
Светлана Лобода заразилась коронавирусом
Капитан футбольного клуба из Англии умер в 32 года
Американский рынок побил рекорд
Ученый с заболеванием мышц превратил себя в киборга
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский предложил отправить его песню на «Евровидение»

Перейти в «Мою Ленту»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вместо певицы Manizha отправить на «Евровидение» ролик, в котором он поет песню «Ландыши». Об этом он написал в Twitter, прикрепив соответствующее видео.

Песня была записана для новогоднего шоу на одном из федеральных каналов в конце 2000-х. На записи Жириновский скандирует строчки из советской песни, изображает игру на рояле и танцует с девушками в костюмах подружки Деда Мороза.

В своем посте политик указал, что многие недовольны выбранной для «Евровидения» композицией, а в прессе пишут, что кандидатуру Manizha «еще могут пересмотреть». «Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс? Что думаете?» — добавил Жириновский.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В РПЦ посчитали недостойной песню Manizha для «Евровидения»
Милонов поставил депутатскую зарплату на проигрыш Manizha на «Евровидении»
В Госдуме предложили запретить Manizha выступать под флагом России