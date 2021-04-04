Пенсионерка рассказала о рождении ребенка после «похищения инопланетянами»

Британская пенсионерка рассказала изданию Daily Star о том, что у нее родился ребенок после того, как ее похитили инопланетяне.

По словам 68-летней Джейн Бакл, ночью 1 марта ее похитили пришельцы, когда она смотрела по телевизору сериал «Викинги». Женщина якобы была загипнотизирована или усыплена с помощью «вибрации рук инопланетян», из-за чего она не помнит подробности похищения. Пенсионерка утверждает, что после этого забеременела и через 20 дней родила ребенка, которого назвала Таргет Элвис.

По мнению Джейн, инопланетяне выбрали ее, чтобы принести на Землю свое потомство, поскольку сочли, что она будет хорошей матерью и сможет обеспечить ребенку хорошую жизнь. Женщина продемонстрировала свою новую гордость и радость соседям, которые, по ее словам, сильно полюбили Таргета, а ее друзья подарили для него одежду и коляску.

При этом женщина подчеркивает, что ребенок андрогинный, то есть не имеет пола. «Я буду присматривать за ним вечно, пока не улечу в счастливую страну на инопланетном космическом корабле, потому что я уверена, что они в конце концов вернутся за нами», — считает пенсионерка.

Ранее бывший глава космической программы Израиля Хаим Эшед заявил, что инопланетяне заключили сделку с правительством США и живут среди людей. Они заявят о себе, когда человечество будет к этому готово. По мнению 81-летнего профессора, у пришельцев есть секретная база на Марсе.