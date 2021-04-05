Губернатор Севастополя объяснил лидерство города по рождаемости в России

Существенный прирост численности населения в Севастополе связан с развитием города в последние годы. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

«Решены или активно решаются базовые инфраструктурные вопросы с энерго- и водоснабжением, здравоохранением и образованием, активно вводятся социальные объекты и жилье, идет благоустройство общественных пространств», — объяснил он.

По его словам, в регион переезжают жители других городов, в том числе благодаря климату и условиям для бизнеса. Активно развивается образование, здравоохранение, туризм и сфера услуг, создана свободная экономическая зона, есть свой IT-технопарк. Также власти уделяют много внимания поддержке материнства и детства, введен региональный материнский капитал. «Севастополь хорош для жизни и работы. Именно с этим связан высокий прирост населения», — добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что Севастополь стал лидером среди российских регионов по приросту населения в этом году, он составил 16,8 процента. На втором месте оказалась Ингушетия (5,6 процента).