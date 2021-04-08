В Турции прояснили инцидент со стулом для главы Еврокомиссии

Обвинения в том, что турецкое руководство оставило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен без стула на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, являются несправедливыми. Так инцидент прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит издание Daily Sabah.

Чавушоглу подчеркнул, что в связи с инцидентом в адрес Турции прозвучали «несправедливые обвинения». Дипломат пояснил, что детали встречи были проработаны с сотрудниками протокола европейской делегации и всех их требования выполнены. «Это означает, что рассадка [участников встречи] была выполнена в соответствии с их предложениями», — подчеркнул Чавушоглу.

Накануне стало известно, что главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с турецким президентом. В то время как глава Евросовета Шарль Мишель получил кресло рядом с турецким лидером, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван.

По дипломатическому протоколу диван предназначается для переводчиков и других второстепенных участников. Кроме того, главу Еврокомиссии посадили напротив Чавушоглу, который ниже ее по рангу. Отмечалось, что тем самым турецкая сторона нарушила дипломатические протоколы.