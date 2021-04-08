Мир
 
Последние новости
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
В Одессе осквернили мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая
На льду Байкала обнаружили очаг загрязнения
Лишившийся выплат за смерть матери-врача от COVID-19 ребенок получит миллионы
В Германии оценили назначение посланника США по уничтожению «Северного потока-2»
Российский боец ММА вступился за Моргенштерна и предложил «запретить всех»
В России зарегистрировали тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса
Украина заявила о «вероломном убийстве» военных в Иловайске
Соратник Кадырова отчитал дагестанцев из-за инцидента с чеченскими всадниками
В Кремле признали нехватку дешевой рабочей силы для прорыва
Новости партнеров
Прослушать новость

В Турции прояснили инцидент со стулом для главы Еврокомиссии

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Reuters

Обвинения в том, что турецкое руководство оставило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен без стула на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, являются несправедливыми. Так инцидент прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит издание Daily Sabah.

Чавушоглу подчеркнул, что в связи с инцидентом в адрес Турции прозвучали «несправедливые обвинения». Дипломат пояснил, что детали встречи были проработаны с сотрудниками протокола европейской делегации и всех их требования выполнены. «Это означает, что рассадка [участников встречи] была выполнена в соответствии с их предложениями», — подчеркнул Чавушоглу.

Накануне стало известно, что главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с турецким президентом. В то время как глава Евросовета Шарль Мишель получил кресло рядом с турецким лидером, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван.

По дипломатическому протоколу диван предназначается для переводчиков и других второстепенных участников. Кроме того, главу Еврокомиссии посадили напротив Чавушоглу, который ниже ее по рангу. Отмечалось, что тем самым турецкая сторона нарушила дипломатические протоколы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
EU protocol responsible for von der Leyen ‘Sofa Gate,’ sources say
Главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с Эрдоганом
Делегацию Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар