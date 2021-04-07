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Главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с Эрдоганом

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Кадр: «Известия»

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен оставили без стула на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — турецкая сторона нарушила дипломатические протоколы, передает РЕН ТВ.

В то время как глава Евросовета Шарль Мишель получил кресло рядом с турецким лидером, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван. Отмечается, что согласно нормам подобных встреч диван предназначается для переводчиков и других второстепенных участников.

6 апреля сообщалось о другом нарушении дипломатического этикета — речь шла о делегации украинского государства на международных переговорах, прошедших в Катаре.

На приеме у катарского руководства глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу и демонстрируя подошвы туфель. В арабских странах это считается оскорблением. В делегации к тому же присутствовала женщина в юбке выше колена, что тоже считается неприемлемым для региона.

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