Первый комикс о Супермене продан за рекордную сумму

Один из немногих экземпляров первого комикса о Супермене был продан за рекордную сумму. Об этом сообщает CNBC.

Дебютный для супергероя выпуск Action Comics был реализован за 3,25 миллиона долларов (почти 250 миллионов рублей) в рамках частной продажи на онлайн-аукционе. Продавец этого лота приобрел издание в 2018 году чуть более чем за 2 миллиона долларов.

Предыдущий рекорд для этого комикса был установлен на аукционе в 2014 году. Тогда его продали почти за 3,2 миллиона долларов.

Комикс, опубликованный в 1938 году, по словам директора онлайн-аукциона Винсента Зурзуло, «действительно является предтечей жанра супергероев». Отмечается, что в этом номере впервые появился Супермен. В данном выпуске также рассказывалось о происхождении персонажа.

Зурзоло подчеркнул, что, хотя изначально были опубликованы сотни тысяч экземпляров, по оценкам экспертов, на сегодняшний день существует только около ста единиц произведения, все они — в разных состояниях. Он отметил, что эта копия — одна из наиболее хорошо сохранившихся.