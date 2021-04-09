Выставка культового режиссера советской фантастики пройдет на «Ленфильме»

Киновыставка «Космос Павла Клушанцева», посвященная жизни и творчеству культового режиссера советской научной фантастики, откроется в фойе киностудии «Ленфильм» 12 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Проект курирует команда XVI Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Он пройдет в Санкт-Петербурге 15–19 сентября 2021 года.

В экспозицию выставки войдут стенды-обелиски с вмонтированными экранами, на которых будут транслироваться фрагменты из фильмов Клушанцева, арт-объекты и макеты придуманных режиссером спецэффектов, эскизы к его фильмам и виртуальный кабинет постановщика с его чертежами, фотографиями и другими артефактами.

В честь открытия выставки на «Ленфильме» также пройдет специальный показ фильма Павла Клушанцева 1961 года «Планета бурь», повествующего о совместной советско-американской экспедиции на Венеру.

Павел Клушанцев работал на киностудии «Леннаучфильм» с 1934-го по 1999 год. Он считается одним из самых значительных экспериментаторов в истории жанра фантастики. Так Клушанцев впервые правдиво показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны.

Влияние фильмов и инноваций Клушанцева в области комбинированных съемок заметно в картинах таких режиссеров, как Стэнли Кубрик, Джордж Лукас и Ридли Скотт.

Выставка пройдет до 10 мая.

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