Тренер российских биатлонистов заявил о нехватке денег на проведение сборов

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский пожаловался на трудности с организацией восстановительного сбора для команды. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, руководство сборной не в состоянии найти место, где за выделяемые деньги можно проводить нормальный тренировочный процесс.

Он также рассказал, что некоторые тренировочные базы идут на уступки для российских биатлонистов. «Базам — реклама определенная, хорошее отношение со сборной и патриотизм. Вот так вот и работаем», — добавил Каминский. Кроме того, Каминский отметил, что старт сборов был запланирован на 13 апреля, но пока у членов команды билеты не куплены.

Международный сезон в биатлоне завершился 21 марта. Старт следующего сезона запланирован на конец ноября.