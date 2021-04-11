Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подал в суд на власти Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

57-летний специалист рассчитывает таким образом добиться снижения арендной платы за землю у реки Курентидон. С января Черчесов — владелец компании «Арлан Фиш», которая занимается рыболовлей, а также продажей продуктов из рыбы и морепродуктов. Тренер сборной России требует, чтобы власти Северной Осетии предоставили ему участок земли у реки в аренду с 50-процентной скидкой.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. В марте 2020-го он продлил с Российским футбольным союзом (РФС) контракт, согласно которому он будет возглавлять команду до 2022 года. Как утверждает журналист Сергей Егоров, оклад Черчесова составляет 2,5 миллиона евро в год.

Также Черчесов известен по работе в «Спартаке», «Динамо» и польской «Легии». Он начал тренерскую карьеру в Австрии в 2004 году.