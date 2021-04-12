Некоторые официальные лица США увидели в цифровом юане потенциальную угрозу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена тщательно изучает планы Китая относительно цифрового юаня. Некоторые из сотрудников опасаются, что он может дать толчок «долгосрочной попытке свергнуть доллар с места доминирующей мировой резервной валюты».

Чиновники министерства финансов США, Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности активизируют свои усилия, чтобы понять возможные последствия внедрения цифрового юаня. В частности, они хотят изучить пути распространения валюты и возможность обойти американские санкции с ее помощью. Особенно важным Вашингтон считает особенно важным то, какие последствия для мировой финансовой системы могут проявиться в долгосрочной перспективе.

Народный банк Китая является одним из нескольких мировых регуляторов, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Этим же занимаются центробанки Швеции, Франции, России и еще нескольких стран. Цифровая валюта, как ожидается, будет схожа по своему функционалу с безналичными деньгами, однако формально будет являться третьим видом платежного средства в дополнение к существующим наличным и безналичным денежным средствам.

При этом финансовые власти стран, разрабатывающих свою цифровую валюту, подчеркивают, что она не будет иметь ничего общего с криптовалютой, поскольку будет выпускаться единым эмиссионным центром в лице Центробанка — в то время как главным признаком криптовалюты является децентрализованность.