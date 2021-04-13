Названо число оставшихся в Турции после приостановки авиасообщения россиян

Несколько десятков тысяч российских туристов остались в Турции после объявления России о приостановке авиасообщения между странами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Примерное число назвал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает РИА Новости.

Так, во время онлайн-конференции спикер заявил, что, по подсчетам РСТ, в Турции сейчас находятся около 30 тысяч отечественных путешественников.

При этом, как ранее отметили в Ростуризме, улетевшие на отдых россияне смогут планово вернуться домой, а у организованных туристов есть возможность прилететь в Россию досрочно по согласованию с оператором.

Вечером 12 апреля стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране.

По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.