Врач назвал самую вредную для волос прическу

Самая вредная для волос прическа — начес. Об этом радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

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«Наши мамы и бабушки в 1960-е годы расчесывали волосы против роста, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем», — объяснил он. Все остальное, включая длину волос, на здоровье не влияет.

Чтобы вовремя заметить проблемы с волосами, надо смотреть на ширину пробора, указал Абрамов. Так, чем пробор шире, чем скорее нужно обратиться к специалисту.

Также, по его словам, в случае жирных волос не стоит злоупотреблять соответствующим шампунем, поскольку в этом случае мы стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше секрета. «Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь», — указал врач.

14 апреля парикмахеры назвали стрижки, которые стали модными в 2021 году. После окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, посетители салонов красоты предпочитают укорачивать длину волос. Так, например, в настоящее время популярностью пользуется стрижка-шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый». Также стала трендовой прическа-грива (объемная прическа, имитирующая львиную гриву).