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Россиян предупредили о новом подорожании новостроек

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Средние цены на новостройки в крупнейших российских городах в апреле продемонстрировали сдержанную динамику, однако показатели могут еще заметно вырасти, предупреждают участники рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным ЦИАН, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России сейчас составляет 95,12 тысячи рублей за один квадратный метр. За месяц этот показатель вырос на 1,4 процента, за год — на 22,8 процента. Аналогичные данные приводят и другие участники рынка.

Как отмечает глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, в целом рост цен замедлился, однако говорить о сформировавшемся тренде, по его мнению, пока рано. Он напомнил, что в декабре и январе на рынке наблюдалась похожая динамика, но тогда перехода к уверенной стагнации не произошло: в феврале новостройки снова заметно подорожали. Специалист прогнозирует, что застройщики могут попытаться запустить новую волну ажиотажного спроса, спекулируя возможной отменой программы льготной ипотеки в некоторых регионах.

В свою очередь, глава направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев прогнозирует, что рост цен сохранится до тех пор, пока правительство не объявит об окончательном решении по вопросу о продлении программы льготной ипотеки, после чего показатели могут стабилизироваться. Вместе с тем он считает маловероятным снижение цен при падении спроса, и с высокой степенью вероятности застройщики начнут предлагать клиентам акции и скидки.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил создать штаб, который займется анализом роста цен на жилье. Туда войдут представители Минстроя, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и «Главгосэкспертизы». Как рассказал вице-премьер, на рост цен в стране обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства поручил установить причины изменений на рынке недвижимости. Хуснуллин попросил проанализировать ситуацию во всех российских регионах.

Президент дал поручение разобраться с ростом цен на жилье в апреле во время совещания, посвященного итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов. Глава государства отметил, что в среднем стоимость жилья повысилась на 12 процентов, однако в некоторых регионах показатель достиг 30 процентов.

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