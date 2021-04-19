Участница «Последнего героя» умерла от рака

Бывшая участница британской версии реалити-шоу «Последний герой» Сандей Беркест (Sunday Burquest) скончалась в возрасте 50 лет после борьбы с раком. О ее смерти от онкологического заболевания сообщает The Mirror.

Информацию подтвердила дочь звезды телепроекта по имени Кеннеди вечером 18 апреля. Она разместила старую фотографию с матерью в социальных сетях. «Моей невероятно красивой маме. Благодарю тебя. Спасибо за то, что ты боролась так сильно и так долго», — написала она.

Кеннеди рассказала, что мать была для нее лучшим другом и образцом для подражания. Она подчеркнула, что Беркест прекрасно воспитала ее и научила проявлять любовь к людям. «Мне больно знать, что ты никогда не увидишь меня в день моей свадьбы или не будешь рядом, когда у меня родится первый ребенок. Но я знаю, что ты присматриваешь за мной», — добавила дочь.

В последние годы британка пыталась вылечиться от нескольких видов онкологического заболевания. Так, у нее диагностировали рак пищевода и яичников, а летом 2020 года врачи констатировали, что женщине осталось жить всего несколько месяцев.

В 2012 году у нее был диагностирован рак груди, но Беркест победила онкологическое заболевание после нескольких операций и лечения. Она участвовала в сезоне британского «Последнего героя», который показывали по телевидению в 2016 году.