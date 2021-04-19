В Турции сообщили о новом максимуме смертей пациентов с COVID-19

Минздрав Турции сообщил, что в стране за последние сутки выявили новый максимум смертей пациентов с COVID-19, пишет в понедельник, 19 апреля, РИА Новости.

В ведомстве заявили, что число умерших с коронавирусом за последние сутки составило 341, суточный прирост заболевших превысил 55 тысяч. «Выявлено 55 149 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2862 больных. Умер 341 человек, с начала пандемии — 36 267. В тяжелом состоянии находятся 3319 больных», — говорится в сообщении.

В пятницу, 16 апреля, в Турции суточный прирост заболеваемости COVID-19 оказался рекордным с начала пандемии. За последние сутки в стране выявили 63 082 случая заражения, сообщили в Минздраве Турции.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживать авиакомпании «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).