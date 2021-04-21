Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем борьбу с пандемией коронавируса, Крым и ситуацию в Донбассе.

Заявленные в ходе переговоров с генсеком ООН темы глава государства охарактеризовал как «вызовы современности». Он подчеркнул, что справедливое распределение вакцин от COVID-19 между всеми странами в мире является важным, а возвращению Крыма в состав Украины будет способствовать созданная ранее «Крымская платформа».

Материалы по теме «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме

«Другой вызов — установление мира и восстановление Донбасса после деоккупации», — написал Зеленский. Он также поблагодарил Гутерриша за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более семи лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.