Участник шоу талантов разрыдался из-за неудачного выступления

Участник вокального шоу American Idol Хантер Меттс (Hunter Metts) разрыдался из-за выступления, которое показалось ему неудачным. Видео доступно на YouTube.

Конкурсант бился за выход в десятку лучших участников шоу талантов, которые продолжат выступать на проекте. Однако Меттс почувствовал, что не справился с задачей и в конце выступления расчувствовался. Он не смог остановиться и продолжил плакать, несмотря на поддержку публики и членов жюри. Его попыталась приободрить Кэти Перри, которая заявила, что идеальных выступлений не бывает.

«Хантер, это было лучше из ваших выступлений. Совершенство — это иллюзия, это не имеет значения. [Проявление эмоций] показывает, что ты человек», — заверила она. Другие члены жюри также поддержали Меттса, назвав его выступление мощным.